Corleone, un uomo si toglie la vita in casa, malore per la compagna

Suicidio a Corleone questa mattina dove un uomo si è tolto la vita nella sua abitazione. Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia. Sono stati chiamati anche i sanitari del 118.

Malore per la compagna dell’uomo

Per lunghi minuti nessuno è entrato dall’abitazione. Un grosso cane faceva da guardia alla casa e non faceva avvicinare nessuno. Alla fine gli agenti sono riusciti ad entrare in casa. E’ arrivata anche la compagna che è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari.

Sul posto il medico legale

L’uomo è stato trovato con una corda attorno al collo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del suicidio è arrivato il medico legale. Alla luce del esame sul corpo dell’uomo il pm di turno dovrà stabilire se disporre l’autopsia.

Questa mattina un incendio

