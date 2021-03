Niente vaccino per gli avvocati siciliani, Sicilia si adegua al piano nazionale

Niente vaccino per gli avvocati siciliani in forza al cambiamento del Piano vaccini imposto dal Governo Nazionale. Molti vvocati e praticanti si erano già prenotati. Ora dovranno attendere il proprio momento in base alla propria fascia di età, con una corsia preferenziale per i più fragili.

Stop per avvocati e praticanti

Lo stop ai vaccini per gli avvocati viene confermato dall’assessore alla Sanità Ruggero Razza e una lettera inviata ai presidenti degli ordini professionali: “Alla luce delle nuove disposizioni, che hanno efficacia cogente su tutto il territorio nazionale – si legge nella missiva -, a prescindere dalla valutazione che ciascuna Regione può compiere, dal prossimo 15 marzo si procederà unicamente nel rispetto delle categorie di priorità indicate”.

Protesta l’Ordine di Palermo

La decisione di sospendere il vaccino per legali e praticanti scatena la reazione dell’Ordine degli avvocati dopo settimane di organizzazione e prenotazioni. “Non è possibile avere individuato i fruitori di un servizio pubblico essenziale e ora tornare sui propri passi e ci viene detto che non ci vaccineremo. È inaccettabile, soprattutto dopo che molti di noi hanno già effettuato le prenotazioni fino a metà aprile”. Immordino ha chiesto almeno il rispetto delle prenotazioni fino a oggi effettuate.