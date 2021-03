Sicilia zona arancione e proteste blande di Musumeci, “Magie del governo Draghi”

Il Presidente della Regione Siciliana avrebbe usato due pesi e due misure nell’assecondare le decisioni del governo nazionale per quanto riguarda le restrizioni per fronteggiare i contagi. E il caso della Sicilia zona arancione sarebbe emblematico. È sostanzialmente questo il pensiero di Paolo Ficara, Portavoce M5S alla Camera nel Collegio Uninominale di Siracusa, che mette in evidenza le reazioni del Governatore alle decisioni del Governo Conte e a quelle del Governo Draghi.

Due pesi e due misure

Secondo Ficara, Musumeci, avrebbe avuto un atteggiamento fin troppo morbido dopo che la Sicilia è stata posizionata in fascia arancione. Il portavoce M5S alla Camera parla di “magie del governo Draghi”. “Quando Conte emanava un DPCM, dopo aver sentito per giorni le regioni, la protesta era automatica. Se andavi in zona gialla-arancione loro volevano la zona rossa, se andavi in zona rossa loro chiedevano quella gialla”. Questo dice Ficara. “Adesso con il governo dei “migliori”, che fa esattamente le stesse cose del governo precedente, le proteste sono sparite”.

Due dichiarazioni a confronto

Ficara porta ad esempio le dichiarazioni del presidente Musumeci che a novembre, quando la Sicilia era zona arancione, chiedeva riaperture “mentre a gennaio – aggiunge il grillino – quando potevamo essere gialli, ha chiesto al governo di farci entrare in zona rossa. E adesso, nonostante i numeri positivi sul contagio e la situazione sanitaria in Sicilia, non dice una parola”.

Musumeci: “Tanta amarezza”

“Il governo nazionale ha deciso che anche la Sicilia da lunedì entrerà in zona arancione. Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un decreto legge, a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano confortanti: abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza, ci sono meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento adottato per prudenza, e però ci fa tanta rabbia”, aveva dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.