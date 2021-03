La dose e l’emorragia cerebrale, grave insegnante a Gela

Un altro caso sospetto in Sicilia. Le è stato somministrato l’AstraZeneca, ora è grave ricoverata in ospedale. Si tratta di una’insegnante.

Le era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, poi il malore. Dopo i controlli è stata accertata un’emorragia cerebrale. La donna sarebbe in gravi condizioni. Secondo la sua anamnesi, sarebbe stata vaccinata il 1 marzo con AstraZeneca. Si tratta di un altro caso sospetto in Sicilia di problemi legati al vaccino. Anche in questo caso è tutto da confermare da parte delle autorità sanitarie.

Una insegnante di 37 anni di Gela è stata ricoverata d’urgenza ieri all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo un malore causato da una emorragia cerebrale. Sono in corso accertamenti sul numero del lotto utilizzato.