Sorge un altro supermercato Lidl a Palermo, progetto anche a Monreale

Ancora un altro punto vendita Lidl a Palermo. Il colosso tedesco si prepara a inaugurare un nuovo supermercato in viale Regione Sicilia.

Un nuovo centro Lidl in viale Regione Siciliana

Una struttura nuova di circa seimila metri quadri con posteggio per quaranta veicoli. Il nuovo punto vendita Lidl si trova a incrocio fra via Regione Siciliana e la via Perpignano, accanto il centro Media World. Lidl è già presente con sette supermercati a Palermo e con il futuro punto vendita sarà il marchio più presente sull’asse della circonvallazione di Palermo. Il marchio tedesco che fa capo allo Schwarz Gruppe dispone infatti di una struttura articolata con un punto vendita all’ingresso della città da sud-est, all’altezza di via Altofonte, un altro a metà strada tra le vie Paternò e Paisiello, dov’era Salamone & Pullara, e un altro a nord-ovest, in via Ugo La Malfa.

Un centro Lidl anche a Monreale

Un altro grande supermercato starebbe per sorgere anche a Monreale, lungo la Circonvallazione. L’annuncio è stato dato nelle scorse settimane dall’amministrazione monrealese. La costruzione dovrebbe avvenire dopo il sì del Consiglio Comunale di Monreale che dovrebbe autorizzare una variante al Piano regolatore.

Lidl e i posti di lavoro

Lidl è sempre alla ricerca di nuovi dipendenti. Al Momento a Palermo è attiva l’iniziativa Graduate Program Generazione Talenti – Vendite Sicilia. A Palermo Lidl cerca anche addetto vendite part-time appartenente alle categorie protette.