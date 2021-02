La spiaggia dei Conigli di Lampedusa eletta la più bella d’Europa

La spiaggia dei Conigli di Lampedusa è la più bella d’Europa e l’ottava al mondo. Lo conferma ancora una volta la classifica di Triadvisor 2021 che mette a confronto le spiagge da sogno e con recensioni migliori.

Spiaggia dei Conigli nella top 10 al mondo

La Spiaggia dei Conigli lampedusana così si è classificata ancora una volta fra le 25 spiagge più belle al mondo secondo il sito più celebre di recensioni online. Una spiaggia da paradiso che ogni anno attira migliaia di visitatori. «Una delle meraviglie del mondo. Spiaggia di sabbia bianca, acqua turchese, brezza marina rinfrescante. Preparati per una passeggiata di 20 minuti per raggiungere la spiaggia, ma una volta lì ti senti come se non fossi neanche sulla Terra». Così viene descritta.

Il premio Travellers’ Choice 2021 lo conquista la Whitehaven Beach di Whitsunday Island, in Australia, che ha buttato giù dal podio la Baia do Sancho del Brasile, al terzo posto dopo due anni consecutivi in vetta. Seconda classificata la spiaggia di Santa Maria di Cayo Santa Maria, a Cuba, e ottava la Spiaggia dei Conigli.

Nella classifica europea, dominata dallo spettacolare isolotto a sud di Lampedusa, quest’anno sono rientrate la spiaggia di Sansone dell’Isola d’Elba (20esima), la spiaggia di Tropea (23esima), e infine La Cinta sarda.

LE MIGLIORI SPIAGGE DEL MONDO

1. Whitehaven Beach, Whitsunday Island, Australia

2. Spiaggia di Santa Maria, Cayo Santa Maria, Cuba

3. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile

4. Grace Bay Beach, Providenciales, Turks e Caicos

5. Saint Pete Beach, Florida

6. Turquoise Bay, Exmouth, Australia occidentale

7. Eagle Beach, Aruba

8. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

9. Ka’anapali Beach, Maui, Hawaii

10. Baía dos Golfinhos, Brasile

11. Playa de Cofete, Fuerteventura

12. Spiaggia di Varadero, Cuba

13. Praia de Falésia, Albufeira, Portogallo

14. Maho Bay Beach, St. John, Isole Vergini americane

15. Seven Mile Beach, Giamaica

16. La Concha Beach, San Sebastian, Spagna

17. Playa Norte, Messico

18. Seven Mile Beach, Grand Cayman, Isole Cayman

19. Bavaro Beach, Repubblica Dominicana

20. Bournemouth Beach, Dorset

21. Laguna di Balos, Creta

22. Playa Manuel Antonio, Costa Rica

23. Nungwi Beach, isola di Zanzibar

24. Spiaggia di Elafonissi, Creta

25. Plage de Santa Giulia, Corsica

LE MIGLIORI SPIAGGE IN EUROPA

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

2. Playa de Cofete, Fuerteventura

3. Praia da Falésia, Albufeira, Portogallo

4. La Concha Beach, San Sebastian, Spagna

5. Bournemouth Beach, Dorset

6. Laguna di Balos, Creta

7. Spiaggia di Elafonissi, Creta

8. Plage de Santa Giulia, Corsica

9. Spiaggia Kleftiko, Milos, Grecia

10. Porthminster Beach, St. Ives, Cornovaglia

11. Diamond Beach, Islanda

12. Playa de Ses Illetes, Formentera, Spagna

13. Sarakiniko Beach, Milos, Grecia

14. Reynisfjara Beach, Islanda

15. Spiaggia di Sotavento, Fuerteventura

16. Perranporth Beach, Cornovaglia

17. Fig Tree Bay, Protaras, Cipro

18. Filey Beach, nello Yorkshire

19. Plage du Sillon, Saint-Malo, Francia

20. Spiaggia di Sansone, Isola d’Elba, Italia

21. Nissi Beach, Ayia Napa, Cipro

22. Spiaggia di Kleopatra, Alanya, Turchia

23. Spiaggia di Tropea, Italia

24. Plage de Palombaggia, Corsica

25. Spiaggia La Cinta, Sardegna