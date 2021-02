Nuovo Dpcm, divieto di spostamenti e visite ai parenti: le novità

La nuova squadra di Governo ha approvato il nuovo Dpcm. Questa mattina il CdM presieduto dal neo Premier Draghi ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid.

Ancora divieto di spostamenti fino al 27 marzo

Si tratta di un provvedimento ponte che proroga alcune misura già previste in Italia. In particolare, il Dpcm proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni.

Il nuovo Dpcm del Governo Draghi

Il decreto decide lo stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. È questa una delle novità che, a quanto apprende l’ANSA al termine del Cdm sempre da fonti di governo, compare nel nuovo decreto legge Covid.

In Sicilia possibili visite ai parenti

Resta nelle zone gialle, e quindi anche in Sicilia, e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità non varrà più nelle aree rosse secondo il nuovo Dpcm. Il Consiglio dei ministri ha nominato, poi, il generale Pietro Serino nuovo capo di stato maggiore dell’Esercito, secondo quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione.