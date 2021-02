Monreale piange Giovanna Gentile, lacrime al funerale della maestra (VIDEO)

A Monreale il funerale di Giovanna Gentile, tante le lacrime e la disperazione sulle note di Michele Zarrillo.

A Monreale il piazzale della Chiesa di Santa Teresa era pieno di familiari, parenti e amici per dare l’ultimo saluto a Giovanna Gentile. Oggi è stato celebrato il funerale della donna, una maestra, di 52 anni. La sua morte è sopraggiunta all’improvviso dopo un grave malore, lasciando attonita la comunità scolastica monrealese.

Una Rosa Blu di Zarrillo ha accompagnato il feretro

Come racconta MonrealeLive, oggi all’interno della Chiesa di Santa Teresa, solo pochi intimi hanno potuto fare accesso nella chiesa a causa delle norme anti Covid. Nello spiazzale della chiesa che si trova lungo la Circonvallazione di Monreale però in tanti si sono radunati per assistere al funerale della maestra.

Una maestra dalle tante doti umane

La donna è stata salutata nella commozione generale tra musica e palloncini. Presenti i colleghi della scuola di Aquin0 dove Giovanna Gentile era tanto apprezzata. La maestra scomparsa era una insegnante che aveva fatto della sua passione – stare attorno ai bambini – una vocazione e, quindi, il suo mestiere. La notizia della sua morte ha scosso centinaia di persone che la conoscevano come una donna, mamma e maestra.

Tanti applausi e una canzone: “Una Rosa di Blu di Michele Zarrillo”, hanno accompagnato la salma di Giovanna Gentile, nel suo ultimo viaggio. Giovanna Gentile lascia il marito e due figli.