Un caso di variante inglese a Corleone e salgono a 6 le vittime

Un caso di positività alla variante Covid è stata registrata a Corleone, in provincia di Palermo. In città si registra anche un’altra vittima, la sesta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le due notizie sono state confermate dall’amministrazione comunale.

Il caso della variante inglese a Corleone

A Corleone le autorità sanitarie hanno accertato e comunicato il primo caso di variante inglese di Covid in un paziente di Corleone positivo già da qualche giorno. Si tratta di una persona in isolamento domiciliare. Domani verranno eseguiti i tamponi sui familiari. “Invitiamo tutti a mantenere la calma, a non creare allarme – dice il sindaco Nicolosi – ma allo stesso tempo a tenere alta la guardia, evitando comportamenti potenzialmente pericolosi e rispettando rigorosamente le regole di distanziamento e igiene e usando in modo corretto la mascherina”.

È c’è anche la sesta vittima a Corleone

“È con grande tristezza che si comunica alla cittadinanza la notizia, di un’altra vittima di Covid nella nostra comunità. È il sesto decesso provocato dalla malattia dall’inizio dell’emergenza”. Questa la notizia comunicata ieri notte. “L’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale, insieme a tutta la città, si stringono al dolore della famiglia”.