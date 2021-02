San Cipirello, botte da orbi al battesimo

Botte da orbi ad un battesimo che si è celebrato a San Cipirello. I contendenti sarebbero stati i parenti di due famiglie che hanno partecipato al battesimo di un bambino di due genitori separati. Una lite in cui sarebbero volati schiaffi, pugni e calci e che, con molta probabilità, finirà nelle aule del tribunale.

La lite, che viene raccontata dal Giornale di Sicilia, si sarebbe consumata domenica 14 febbraio nella Chiesa Madre del paese. Dalle parole, davanti a un gruppo di fedeli che hanno assistito inermi alla scena, si sarebbe passati ai fatti. Al centro della discussione le norme anti Covid ma sopratutto i rancori nati dalla separazione dei due genitori, due ventenni, che hanno portato il piccolo in chiesa per il battesimo.

Una parola tira l’altra e nella chiesa di San Cipirello sarebbe scoppiato il caos. Cruciale il momento della foto di rito. Qui sarebbe partita la rissa dopo alcune offese. Un anziano sarebbe anche caduto in terra e colpito con alcuni calci. Oltre a schiaffi e pugni, anche qualche tirata di capelli tra le donne che non si sarebbero tirare indietro nella baruffa. In tutto la lite in chiesa ha coinvolto una decina di persone di San Cipirello e paesi vicini.

Dopo che anche il piccolino avrebbe rischiato di essere colpito, la rissa si sarebbe spostata in piazza. Qui sarebbero volate parole grosse e insulti. Alla fine qualcuno sarebbe anche andato in Caserma a denunciare.