Monreale, si barrica in casa e tenta di far esplodere l’appartamento

Si è barricato in casa minacciando di far esplodere l’appartamento con una bombola del gas. È accaduto questo pomeriggio a Monreale nella centralissima via Aldo Moro. Protagonista un uomo con alcuni problemi psichici.

Scene di panico si sono registrate dopo che Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno ordinato l’evacuazione di un intero stabile. All’interno di un appartamento, infatti, c’era un uomo che minacciava di far esplodere tutto utilizzando una bombola del gas. I carabinieri hanno avviato una trattativa con l’uomo, che non sarebbe nuovo a gesti eclatanti del genere. Dopo aver desistito dalla volontà di dare fuoco alla bombola però è salito sul davanzale della finestra minacciando il suicidio.

Un episodio analogo risale alle scorse settimane quando lo stesso uomo aveva minacciato di gettarsi giù dal balcone mentre era in preda ai fumi dell’alcol. Nel giorno di Capodanno stessa scena di oggi. Nel corso della notte i residenti dello stabile hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni mentre l’uomo minacciava di far esplodere tutto con una bombola.