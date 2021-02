Zona arancione e maxi controlli dei Carabinieri, arresti e denunce (VIDEO)

Continuano i controlli dei carabinieri per il rispetto delle norme anti-Covid. In questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno svolto una serie di servizi di controllo del territorio e prevenzione in tutto il comprensorio di competenza mettendo a segno importanti risultati.

Controllate oltre 600 persone

Posti di blocco, posti di controllo pattuglie e perlustrazioni hanno permesso di controllare oltre 600 persone e 500 veicoli, e di sanzionare oltre 20 soggetti per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19, in quanto, in condizioni di non continuo isolamento, non facevano uso dei prescritti di dispositivi di protezione individuale.

Quattro sono stati gli arresti per i reati di furto, ricettazione, resistenza e guida sotto l’influenza dell’alcool, 4 le denunce in stato di libertà e numerose le persone segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti.

Arrestato 27enne che tenta il furto a scuola

Degno di nota è l’arresto effettuato presso il circolo didattico “Giuseppe Bagnera” di Bagheria dove i militari hanno tratto in arresto S.s. 27enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che dopo averne danneggiato la porta d’ingresso si era introdotto nel plesso scolastico. Parimenti è da segnalare il furto sventato presso una ferramenta della cittadina, ove a finire in manette sono stati F.c. 35enne e L.B.a. 20enne, entrambi palermitani e già noti alle forze dell’ordine, poiché avevano asportato materiale per oltre 3500 euro.