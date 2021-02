Dal 15 febbraio in Sicilia zona gialla con la neve

La zona gialla in Sicilia potrebbe essere salutata con la neve. La zona gialla dovrebbe essere dichiarata per i 14 febbraio, come ha anticipato ieri l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

Zona gialla il 14 febbraio

La Regione chiederà al Governo nazionale di anticiparla di un giorno. Obiettivo è permette alle attività di avere una piccola boccata d’ossigeno nel giorno di San Valentino. I contagi che scendono e il calo delle terapie intensive portano a pensare che la Sicila sarà inserita nella fascia a minor rischio.

La neve nel primo giorno di zona gialla

Oltre alla fascia gialla, un’altra sorpresa potrebbe riservarla il meteo. Resta infatti il 15 febbraio la data centrale nell’inverno della Sicilia e non solo per l’atteso passaggio in zona gialla dopo 2 settimane di arancione, ma anche perché quel giorno potrebbe cadere la neve, anche a Palermo.

Come conferma 3B Meteo, un nuovo assetto barico è atteso per metà mese nel cuore dell’Europa. Il lobo siberiano del vortice polare cambierà nuovamente le carte in tavola determinando una intrusione delle correnti artiche su diverse Nazioni, tra cui l’Italia.

Da 26 gradi a temperature polari

Strani scherzi del meteo se si considera il caldo fuori stagione di questi giorni con la gente a passeggiare per strada in mezze maniche e la spiaggia di Mondello affollata come a giugno. Quanto basta – ed ecco che meteo e covid tornano sotto braccio – per indurre il sindaco Leoluca Orlando a ripristinare il divieto stazionamento lungo tutto il litorale di Palermo. Ieri il primo cittadino ha annunciato di voler imporre il divieto di stazionamento oltre che al centro di Palermo, anche lungo i litorali.