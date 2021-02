Allarme assembramenti in zona gialla e arancione, Speranza: “Non scherziamo col fuoco”

“La zona gialla non è liberi tutti”. Lancia l’allarme il ministro Speranza dopo che in Italia si moltiplicano gli assembramenti. Complice anche il bel tempo, le strade delle città italiane in zona gialla si sono riempite di gente. Lo stesso in Sicilia. Nonostante la zona arancione le spiagge e i centri storici si sono riempiti di visitatori.

Strade affollate, forze dell’ordine che chiudono strade. Troppi assembramenti nelle zone della movida. Migliaia hanno affollato i litorali, in molti non hanno rinunciato alle gite al mare”.

“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza.

Anche il sindaco di Palermo chiede responsabilità ai palermitani. “Ho sollecitato ancora una volta i palermitani ad avere più paura dei contagi che delle sanzioni, ma di fronte all’incoscienza di alcuni, dalla prossima settimana, con mia ordinanza dovrò applicare il divieto di stazionamento, oltre che nel centro storico e nei quartieri Politeama e Libertà, a tutte le spiagge e a tutto il litorale, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari Soltanto con l’impegno di tutti e dopo l’arrivo dei vaccini si può sperare di evitare un lockdown che sarebbe causa di un disastro economico e sociale”.