Windtre e Iliad non funzionano in mezza Italia, disservizi anche in Sicilia

WindTre e Iliad down in varie parti d’Italia. Le difficoltà riguardano soprattutto le chiamate e la connessione a Internet. Numerose le segnalazioni, soprattutto per problemi alla linea telefonica, in particolare da Palermo, Milano, Roma, Torino, Verona, Bologna, Napoli, Padova e Brescia. I problemi lamentati dagli utenti riguardano la mancata possibilità di ricevere chiamate.

I problemi secondo il sito Downdetector sarebbero iniziati intorno alle 16 di oggi e sono proseguiti per ore. Il problema è ancora attivo e riguarda sia la WindTre e Iliad, che utilizza alcune sue antenne.

Sono migliaia gli utenti che hanno riportato il down della rete cellulare WindTre in questi minuti a partire dalle 16 del pomeriggio.