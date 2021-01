Schianto mortale Tir-auto in autostrada, c’è una vittima

È di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto in autostrada in cui sono rimasti coinvolti un tir e un’automobile. La vittima viaggiava a bordo dell’auto che sarebbe stata tamponata dal grosso mezzo pesante.

Il tragico sinistro stradale è avvenuto sull’autostrada Catania-Siracusa. Lo schianto al quarto chilometro in direzione del capoluogo aretuseo. Sulla “Catania-Siracusa” è stato bloccato il traffico veicolare, come comunica l’Anas. Lo stop sulla carreggiata in direzione Siracusa.

Il grave incidente è avvenuto al km 4,300. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha tamponato un’autovettura e, nell’impatto, l’occupante di quest’ultima ha perso la vita.

Il personale di Anas e la Polstrada sono sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.