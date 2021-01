Scuole e Covid, oltre 7600 tamponi e 18 positivi nel Palermitano

Numeri confortanti dalle prime giornate di screening sulla popolazione scolastica. Solo lo 0,24% delle persone che si sono sottoposte venerdì e sabato a Palermo e provincia allo screening scolastico sono risultate positive al tampone rapido. Così come previsto dai protocolli sanitari, nella stessa sede si è proceduto al tampone molecolare per la verifica definitiva.

L’attività, che non si è mai interrotta nemmeno durante il periodo festivo, – nell’ambito di una precisa programmazione del Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, e del Commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa – è stata ulteriormente intensificata nel week end. Negli ultimi due giorni, e cioè venerdì 15 e sabato 16 gennaio, sono stati 4.596 i tamponi effettuati ed 11 i positivi riscontrati, dei quali 3.714 tamponi e 7 positivi ieri. I dati sono forniti dall’Asp di Palermo.

Dall’inizio dell’anno ad oggi sono, invece, 7.647 i tamponi effettuati dall’Asp di Palermo e 16 i positivi riscontrati (0,21%).

L’attività prosegue anche oggi, sia in città che in provincia. Sono le USCA scolastiche che stanno curando nell’intero territorio lo screening organizzato sia in modalità Drive In che direttamente negli Istituti. Coinvolta l’intera popolazione scolastica di elementari e medie, e cioè docenti e non docenti, studenti e genitori.

Al Drive In della Fiera è stata dedicata in esclusiva la fascia oraria che va (anche oggi) dalle ore 14 alle ore 18.

DATA SCUOLA TAMPONI POSITIVI % 15/1/2021 Istituto Perez Madre T. Calcutta – PALERMO 350 1 0,29 15/1/2021 Drive In Fiera-Scuole Medie 324 1 0,31 15/1/2021 Drive In Fiera-Scuole elementari 208 0 0 15/1/2021 Scuola Media Borgo Ulivia-Palermo 170 1 0,59 15/1/2021 Istituto Riccobono-SAN GIUSEPPE JATO 240 0 0 15/1/2021 Istituto Sciascia-ROCCAMENA 103 1 0,97 15/1/2021 Istituto Biagio Siciliano – CAPACI 79 0 0 16/1/2021 Drive In-BAGHERIA 501 3 0,60 16/1/2021 Scuola Aldo Moro-BALESTRATE 382 0 0,00 16/1/2021 Istituto Falcone-CARINI 34 0 0,00 16/1/2021 Drive In-PARTINICO 419 0 0,00 16/1/2021 G. Cinà-CAMPOFELICE DI ROCCELLA 81 0 0,00 16/1/2021 ICS Mario Francese-MARINEO 207 0 0,00 16/1/2021 Scuola Media Wojtila-MISILMERI 105 0 0,00 16/1/2021 Scuola Media Armaforte-ALTOFONTE 129 0 0,00 16/1/2021 IC Manzoni Impastato-PALERMO 216 0 0,00 16/1/2021 Convitto Nazionale-PALERMO 360 0 0,00 16/1/2021 Drive In Fiera Palermo-ELEMENTARI 386 0 0,00 16/1/2021 Drive In Palermo-MEDIE 212 1 0,47 16/1/2021 IC Giuseppe Di Vittorio-PALERMO 90 3 3,33 TOTALE 4.596 11 0,24