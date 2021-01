Incidente mortale ad Alcamo, muore un uomo, feriti la moglie e tre bimbi piccoli

Tragedia questo pomeriggio sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo dove, nel corso di un incidente stradale, è morto un uomo. Feriti una e tre bambini piccoli. L’incidente sulla Palermo-Mazara è avvenuto nei pressi dello svincolo per Alcamo.

La vittima è un uomo di 40 anni, rumeno e residente a Paceco. L’uomo è deceduto nello scontro tra la Nissan Micra, su cui viaggiava con la famiglia, e una Peugeot 2006. La moglie della vittima, i tre figli di 10, 7 e 1 anno sono stati portati dal 118 nel vicino ospedale di Alcamo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità, la Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono arrivati anche e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.