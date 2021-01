In 11 sanzionati perché giocano a carte, assembramenti nel Palermitano

Continuano i controlli delle forze dell’ordine per i rispetto delle norme anti Covid a Palermo e in provincia di Palermo.

Gli agenti del commissariato di Termini Imerese hanno sorpreso e multato 11 persone all’interno di un magazzino mentre giocavano a carte e bevevano alcolici. Il tutto in barba alle regole che vietano assembramenti e che regolano il distanziamento sociale. I giocatori di carte sono stati identificati e sono stati multati.

Uno degli uomini sorpresi dalla Polizia di Stato era anche sottoposto al momento alla sorveglianza speciale ed è stato denunciato per le violazioni delle previste prescrizioni.

La Polizia di Stato ieri ha effettuato controlli nei luoghi della movida palermitana elevando multe e controlli per disperdere gli assembramenti.

Gli agenti hanno passato al setaccio la Kalsa, la Magione e la zona di piazza Rivoluzione. I giovani, con drink e bevande alcoliche alla mano, sostavano numerosi, senza dispositivi di protezione e senza rispettare la distanza di sicurezza, nei pressi di due pub, rispettivamente in piazza Teatro di Santa Cecilia e via Cagliari.

In tutti e due i casi sono stati sciolti gli assembramenti ed è stata elevata al titolare del pub la sanzione di 400 euro e quella accessoria della chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

Stesse sanzioni, 400 euro e la chiusura per cinque giorni dell’attività, è stata applicata nei confronti del titolare di un pub di via Magione ove è stato accertato che sia stata somministrata una bevanda alcolica ad un cliente che si trovava nel locale in violazione del dpcm.