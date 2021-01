Incidente mortale a Palermo, auto pirata uccide una donna allo Sperone

Incidente mortale a Palermo dove un’auto ha investito e ucciso una donna per poi fuggire via. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi in via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone.

La donna è stata trovata riversa sull’asfalto da alcuni passanti che hanno anche chiamato i soccorsi. La donna però era ormai senza vita. Secondo le prime ricostruzioni un’auto pirata l’avrebbe investita. L’autista del mezzo non si sarebbe fermato a soccorrere la vittima è sarebbe fuggito.

Secondo quanto si apprende la vittima dell’incidente mortale dello Sperone ha 55 anni,E. A. le iniziali. In strada si è creata una folta folla di passanti.

Indaga la polizia per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il pirata della strada che ha ucciso la donna, investendola e non prestando soccorso. Saranno analizzate anche le telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona.