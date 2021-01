Ragazza tenta il suicidio gettandosi dal viadotto, i carabinieri la salvano

Tenta il suicidio cercando di buttarsi dalla rotonda del Motel Agip , a Palermo, e viene salvata dai Carabinieri. Una storia a lieto fine è quella che vede protagonista una ragazza di 25 anni.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio, nel percorrere la rotonda Einstein, al Motel Agip, hanno notato una persona sporta dal guardrail e protesa verso il vuoto.

I militari hanno raggiunto subito la donna e parlandole si sono accorti che era in evidente stato di alterazione psicofisica e minacciava atti autolesionistici. Quando poi la giovane era intenta a salire sul bordo del guardrail, per evitare il peggio, l’hanno afferrata prontamente e tratta in salvo. La 25enne palermitana è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia per le cure del caso.