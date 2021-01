Nuovo Dpcm, Conte: «Arriva una nuova impennata, servono altri sacrifici»

«Io lo dico, tenga conto che sta arrivando una nuova impennata. Come Gran Bretagna, Irlanda, Germania, adesso sta arrivando anche da noi. Non sarà facile affrontare la nuova ondata, dobbiamo ancora fare dei sacrifici». Solo le parole del Premier Giuseppe Conte intervistato dal Tg3, mentre parlava con una commerciante durante una pausa caffè, nelle vicinanze di Palazzo Chigi. Un frammento di conversazione che fa intendere il momento delicato e di allarme che ancora aspetta il nostro Paese.

Il governo intanto ha incontrato le Regioni in vista delle nuove misure e conferma di voler introdurre nel Dpcm il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. Arriva la conferma per tutte le zone della regola che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici, stop alla mobilità tra le regioni, anche tra quelle gialle, istituzione di una zona bianca, per “dare un segnale” del lavoro che si sta facendo e che consentirà di entrare in una fase diversa in tempi però più lunghi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione tra governo e Regioni ha chiesto di

intervenire sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi in zona arancione delle regioni a rischio alto. Sarà mantenuto il modello delle fasce e che sarà confermato nel nuovo Dpcm l’abbassamento della soglia dell’Rt.

Tutte le attività che rimarranno chiuse “saranno ristorate”. E’ quanto ha garantito, secondo quanto si apprende, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia alle Regioni nel corso della riunione di oggi. Il ministro ha ribadito la validità del sistema a fasce – “ci ha salvato due volte da un nuovo lockdown” – e ha riconvocato le Regioni per una nuova riunione giovedì, dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza avrà illustrato le misure in Parlamento.