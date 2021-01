Covid Sicilia, 1.587 nuovi positivi e 37 morti: tasso di positività vola al 18%

1.587 sono i nuovi tamponi positivi registrati oggi. Lo dice il bollettino del Ministero della Salute. Come accade ogni lunedì, il dato è in calo per via del minore numero di tamponi eseguiti ma resta preoccupante visto che il tasso di positività si assesta a oltre il 18%. I 1.587 nuovi casi di Covid19 sono su 8.698 tamponi. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore che portano a 2765 deceduti dall’inizio della pandemia in Sicilia.

In tutto sull’Isola sono presenti 42.819 persone che combattono contro il virus, con un aumento di 1.333 casi calcolando nuovi positivi e guariti. Negli ospedali i ricoveri sono 1.506, 33 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1298, 33 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, esattamente come ieri. I guariti odierni sono 237.

Guardando ai dati per provincia a Catania 469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Siracusa 232, Caltanissetta 75, Agrigento 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.