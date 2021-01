Boom di contagi, chiesta zona rossa per Comune del Palermitano

“A seguito dei monitoraggi effettuati nelle ultime settimane in collaborazione con l’Asp di Bagheria, è emerso un dato preoccupante in continua crescita dei contagiati al Covid-19. Al fine di contenere il veloce propagarsi dei contagi, oggi ho inoltrato formale richiesta agli organi competenti per istituire la “ZONA ROSSA” nel nostro Comune. Siamo in attesa di un riscontro e delle valutazioni sulle misure restrittive da adottare”. Lo dice su Facebook il sindaco di Santa Flavia Salvatore Sanfilippo.

Nel Comune di Santa Flavia si assiste ad un boom dei contagi da Covid 19, arrivati a quasi 150, nell’ultimo aggiornamento di circa 2 giorni fa. Oggi i contagi sarebbero ancora più elevati, da qui la richiesta del sindaco al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare la zona rossa.