Nuova impennata di casi in Sicilia zona arancione, +1.842

Un’altra impennata di nuovi casi in Sicilia. Sono ben 1.842 i casi di Coronavirus registrati oggi, tra i più alti di sempre e tra i più alti in Italia. Sono 35 le persone morte.

I tamponi processati sono stati 10.587, con un tasso di positività che risale al 17,4%, secondo in Italia. Aumento record anche dei ricoveri che sono 118 in più in regime ordinario e 4 in più in terapia intensiva.

I tamponi positivi in tutta Italia sono 17.533. Sono 140.267 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei nuovi casi odierni nelle varie province dell’Isola: Palermo è ancora quella più colpita con 472 contagi, segue Catania a quota 402 e poi Messina a 361. Trapani ne fa registrare 226, Siracusa 184, Caltanissetta 81, Agrigento 63, Ragusa 51 e infine Enna con soli tre nuovi infetti.

In serata arriverà una ordinanza per la Sicilia, dichiarata zona arancione dal Governo nazionale, prevista la chiusura per alcuni giorni di tutte le scuole ma resterà il coprifuoco e sarà consentito il cibo da asporto nei ristoranti.

Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, che ha parlato di misure che consentiranno ai sindaci di potere intervenire a seconda della specificità locale: «Il paradosso – ha commentato – è che noi siamo fra le prime regioni italiane per vaccini e tra le prime per contagi – ha aggiunto – questo è veramente triste…».

“C’è un incremento della velocità di crescita dei casi – ha osservato – come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni“. “In quasi tutte le regioni il trend dei casi è in crescita” e “ci sono sovraccarichi per i servizi assistenziali con una classificazione del rischio di impatto Alta in molte Regioni.