A Palermo il cielo si tinge di giallo, poi il temporale

A Palermo il cielo si tinge di giallo e l’atmosfera diventa lugubre. Poi arriva il temporale. Alcuni scatti del cielo cupo e “giallastro” su Palermo sono già stati pubblicati sui social. Una atmosfera surreale spiegata dalla presenza di abbondante pulviscolo sahariano.

Come spiega Meteo Palermo Onlus, l’improvvisa instabilità è scaturita dal contrasto generato tra la massa d’aria calda in quota e l’ingresso di fresche correnti umide nei bassi strati. Dopo il rapido ma intenso passaggio piovoso, le nubi basse persisteranno in prossimità della costa con possibilità di piovaschi e temperature in lieve calo.

La foto è di M. Fortunato, tratta da Meteo Palermo Onlus.