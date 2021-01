Covid-19, i numeri dei positivi in provincia di Palermo, i dati di ogni Comune

I dati dell’Asp mostrano un piccoli incremento dei contagi nella provincia di Palermo in tutti grossi centri. I casi aumentano a Monreale che passano da 77 a 89 in pochi giorni ma anche a Corleone. In totale, a Palermo e Provincia ci sono attualmente 11.356 positivi al Covid-19.

Distretto di Cefalù 17

Campofelice di Roccella 6, Castelbuono 0, Cefalù 8, Collesano 0, Gratteri 0, Isnello 1, Lascari 2, Pollina 0, San Mauro Castelverde 0.

Distretto di Petralia Sottana 69

Alimena 20, Blufi 2, Bompietro 2, Castellana Sicula 1, Gangi 8, Geraci Siculo 1, Petralia Soprana 15, Petralia Sottana 3, Polizzi Generosa 17

Distretto di Termini Imerese 150

Aliminusa 5, Caccamo 9, Caltavuturo 6, Cerda 8, Montemaggiore Belsito 18, Scillato 2, Sciara 0, Sclafani Bagni 0, Termini Imerese 73, Trabia 29

Distretto di Bagheria 687

Altavilla Milicia 39, Bagheria 392, Casteldaccia 53, Ficarazzi 78, Santa Flavia 125,

Distretto di Corleone 49

Bisacquino 5, Campofiorito 0, Chiusa Sclafani 1, Contessa Entellina 0, Corleone 38, Giuliana 2, Roccamena 3

Distratto di Lercara Friddi 45

Alia 1, Castronovo di Sicilia 6, Lercara Friddi 12, Palazzo Adriano 3, Prizzi 4, Roccapalumba 19, Valledolmo 0, Vicari 0

Distretto di Partinico 191

Balestrate 8, Borgetto 12, Camporeale 1, Giardinello 9, Montelepre 14, Partinico 110, San Cipirello 14, San Giuseppe Jato 20, Trappeto 2

Distretto di Carini 165

Capaci 26, Carini 58, Cinisi 26, Isola delle Femmine 14, Terrasini 32, Torretta 9

Distretto di Misilmeri 156

Baucina 7, Bolognetta 19, Campofelice di Fitalia 0, Cefalà Diana 0, Ciminna 13, Godrano 0, Marineo 13, Mezzojuso 3, Misilmeri 96, Ventimiglia di Sicilia 0, Villafrati 5.

Distretto di Palermo 9323

Monreale 87, Altofonte 137 (vedi nota in basso), Belmonte Mezzagno 87, Villabate 168, Santa Cristina Gela 1, Piana degli Albanesi 16, Lampedusa 8

Totale Palermo e Provincia 11356

Nel comune di Altofonte la tabella dall’Asp riporta 137 positivi ma il sindaco Angelina De Luca comunica che si tratta di un errore nel riportare i dati visto che all’ultimo rilevamento i positivi ad Altofonte risultano 42 e questo è il numero comunicato all’Asp dalle autorità comunali.