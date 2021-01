Monreale piange Guido Billetta, ennesima vittima del Covid

Un’altra vittima del covid19 a Monreale. E’ deceduto all’Ospedale cervello di Palermo Guido Billetta a causa delle complicazioni legate all’infezione da Coronavirus. Aveva 87 anni ed era molto conosciuto nella città normanna per via della sua attività lavorativa legata al rinnovo delle patenti di guida.

Una persona da tutti descritta come cordiale e umile. Lascia 4 figli e la moglie. Guido Billetta era il papà di Frate Mauro Billetta della Parrocchia di Sant’Agnese di Danisinni, storico quartiere palermitano. Il monrealese era un cittadino molto conosciuto in città. Billetta si è spento questa notte dopo aver lottato contro il virus che si è già portato via tanti monrealesi.

“L’intera comunità Parrocchiale di Sant’Agnese in Danisinni, si stringe attorno alla Famiglia Billetta e in particolare al nostro amato Parroco, per la morte del suo amato Papà – si legge in una nota della parrocchia -. Il Signore della vita gli conceda la beatitudine eterna ed insieme agli angeli e ai santi, continui a lodare il Nome del Signore in eterno. Una preghiera di suffragio”.

I funerali si terranno domani mattina alle ore 11,30 presso la chiesa dei frati Cappuccini in via Pindemonte a Palermo.