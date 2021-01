Covid19, focolaio al Policlinico: 16 positivi tra pazienti e sanitari

Nuovo focolaio di Covid all’interno di un ospedale di Palermo. Questa volta tocca al Policlinico dove sono stati riscontrati 16 positivi. Si tratta di 9 dei quindici pazienti ricoverati, uno dei quali è stato portato all’ospedale Civico, più cinque infermieri e due medici. Come riporta il Giornale di Sicilia, sono queste le dimensioni del focolaio che si è sviluppato nel reparto di Cardiochirurgia del Policlinico di Palermo.

“Grazie ai controlli periodici – ha spiegato Alessandro Caltagirone, commissario straordinario del Policlinico – siamo riusciti a intercettare i positivi evitando così che il contagio si potesse diffondere in altre strutture”.

Questa notte all’interno del reparto di Pneumatologia è deceduto anche un uomo di Monreale, che era ricoverato per Covid da qualche giorno. La morte del monrealese non è connessa al focolaio di Cardiochirurgia.

A Monreale il virus è entrato all’interno di una casa di riposo infettando sei ospiti e un impiegato della struttura. Un anziano è stato trasportato al Covid Hospital di Partinico mentre gli altri cinque sono stati posti in isolamento in uno dei due piani della residenza. Per altre dieci persone che vivono nella comunità il tampone ha dato esito negativo ma anche loro rimangono chiusi in un’altra ala dell’edificio.