Covid-19, impennata di contagi e gli ospedali tornano a riempirsi

Emerge un generale peggioramento guardando ai dati della situazione relativa ai contagi da Covid-19 in Sicilia. Sull’isola, rispetto alla settimana scorsa, sono aumentati positivi, ricoverati, ingressi in terapia intensiva, deceduti, mentre sono diminuiti i dimessi/guariti.

In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 6931, valore più alto del 36%. La percentuale di positivi nella settimana è pari al 23%, in aumento rispetto al 17% della settimana precedente.

Aumenta il numero degli attuali positivi a 35591, 2424 in più rispetto alla settimana scorsa.

Tormano a salire anche i ricoveri. I ricoverati sono 1321, di cui 184 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana scorsa sono aumentati di 120 persone, dopo cinque settimane di calo. Si sono registrati 90 nuovi ingressi in terapia intensiva (+ 9,8% rispetto ai alla settimana scorsa).

Il numero dei guariti (58462) è cresciuto di 4311 persone. Il numero dei deceduti, pari a 2494, è aumentato di 196 persone rispetto alla settimana scorsa.

Ieri è stata un’altra giornata di intenso lavoro all’Asp di Palermo impegnata anche di domenica nella campagna di vaccinazione anti-covid. Sono state 1.275 le dosi inoculate, un dato che fa salire a 4.055 il totale delle vaccinazioni effettuate dagli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo.

Ieri sono rimaste attive ed operanti sette sedi: Villa delle Ginestre, Ospedale Ingrassia, “Cimino” di Termini Imerese, “Dei Bianchi” di Corleone e “Civico” di Partinico, oltre al Buccheri La Ferla ed al Giglio di Cefalù che afferiscono all’Asp per le dosi di siero.

“Le vaccinazioni in città e provincia si stanno svolgendo nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali – ha spiegato il Commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa – medici, operatori sanitari e tutto il personale dipendente dell’Asp hanno la priorità, così come tutto il personale impegnato in prima linea nella cura ed assistenza dei pazienti covid-positivi”.

Sono stati tantissimi i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta che da questa mattina si sono vaccinati a Villa delle Ginestre dove alle ore 18 si contavano 660 vaccinazioni, effettuate nelle 6 postazioni allestite nella palestra del Presidio di via Castellana. L’attività è stata intensa anche nelle altre strutture: 190 le vaccinazioni all’Ospedale di Partinico; 149 al Giglio di Cefalù; 80 al “Dei Bianchi” di Corleone; 77 al Buccheri-La Ferla di Palermo, 67 all’Ingrassia e 52 al Cimino di Termini Imerese.

“In questa fase d’avvio – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – stiamo cercando di migliorare in progress la nostra organizzazione, cercando di rispettare le attese di tutti e, soprattutto, le diverse esigenze del sistema salute che, talvolta, è veramente complesso armonizzare. Da domani sarà messa a punto una dinamica di distribuzione sui sei centri dell’Asp presenti sul territorio in grado di soddisfare le esigenze dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità assistenziale in modo da facilitare l’accesso alla vaccinazione”.