Vaccinato a Palermo, medico positivo al Covid ricoverato

Un dottoressa

dell’Ospedale Umberto I di Siracusa è stata ricoverata dopo essere risultato positivo al Covid-19 e aver fatto il vaccino a Palermo. Ma le due circostanze non sarebbero correlate perché il medico sarebbe stato positivo al Covid-19 già prima di essere vaccinato.

Il medico era tra quei prima 30 operatori sanitari della provincia di Siracusa ad essere stati vaccinati a Palermo. Nel corso delle scorse ore però è stato ricoverato a causa delle sue condizioni che sono peggiorate. È risultato positivo al Covid-19.

Ma è possibile, anche se si tratta di un fatto che dovranno accertare le autorità sanitarie, che era già contagiato prima di ricevere il vaccino. Forse il medico era asintomatico, quando è salito a bordo del pullman, insieme agli altri, per raggiungere il capoluogo siciliano ed assumere la dose di vaccino. Le preoccupazioni sono per tutti quelli con cui il medico è entrato in contatto, da quelli che erano con lui nella trasferta palermitana, agli altri che sono entrati in contatto con lui nei minuti precedenti e successivi alla vaccinazione.

“Sono risultata positiva al Covid ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia. Se non l’avessi fatto il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi anticoronavirus e blocca la progressione virulenta del virus, contribuirà a bloccare la replicazione virale e a contenere gli effetti patogeni del virus. Vi assicuro che prima di fare il vaccino avevo eseguito più di un tampone ma il virus molto probabilmente era ancora in incubazione”. Lo afferma tramite un comunicato dell’Asp, la dottoressa Antonella Franco direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa dopo la notizia pubblicata dalla stampa sulla sua positività.

Intanto in Sicilia prosegue la campagna di somministrazioni del vaccino contro il Covid-19. Nella sola giornata di ieri, sabato 2 gennaio, in Sicilia sono stati complessivamente somministrati 4438 vaccini anticovid su altrettanti cittadini rientranti nel target previsto dal piano nazionale. Dall’avvio della campagna, nell’Isola sono stati effettuati circa 7mila vaccini.