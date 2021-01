Incendio in via Altofonte distrugge magazzino (VIDEO)

Ore di duro lavoro da parte dei Vigili del Fuoco di Palermo, che sono impegnati da ore nello spegnimento di un grave incendio che si è sviluppato all’interno di un magazzino di Via Altofonte, tra Palermo e Monreale.

Da ieri pomeriggio squadre del comando di Palermo sono a lavoro in via Altofonte per l’incendio di uno scantinato adibito a magazzino di una attività commerciale. Le fiamme sono state spente nel corso della notte. I vigili del fuoco sono ora impegnati per la bonifica dei locali andati a fuoco.

Da capire come le fiamme si siano sviluppate all’interno del magazzino. Sono in corso i indagini dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.