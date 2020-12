Covid-19, a Corleone c’è la prima vittima

A Corleone la prima vittima del Covid. Una notizia che sconvolge la comunità, che arriva alla fine di un anno difficile. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Corleone.

“Si comunica alla cittadinanza che è appena giunta la notizia del primo decesso per Covid a Corleone. Per rispetto della privacy non è possibile fornire altri dettagli. Pubblichiamo il bollettino aggiornato”. Questa la nota del sindaco Nicolosi.

L’Amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia e a quello di tutta la città, sicuramente colpita da questo lutto. “Con l’occasione – dice ancora la nota – si raccomanda ancora una volta di seguire scrupolosamente le regole di prevenzione: uso della mascherina, igiene delle mani, distanziamento interpersonale”.

Sono 36 le persone attualmente positive a Corleone. Ammontano a 108 i guariti.