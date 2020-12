Auto si ribalta sulla provinciale, un ferito a Monreale

Una persona è rimasta ferita questa mattina a Monreale dopo che l’auto su cui viaggiava si è ribaltata, schiantandosi contro un muretto laterale. L’incidente stradale si è consumato lungo la SP57 tra San Martino delle Scale, frazione di Monreale, e Palermo.

L’uomo avrebbe riportato alcuni ferite ma non sarebbe in pericolo di vita tanto che è riuscito in modo autonomo ad uscire dall’abitacolo dell’auto dopo che questa ha finito la propria corso ribaltandosi.

Da accertare la dinamica dell’incidente che è avvenuto alle 11.30 circa sulla SP57. Alcuni passanti, avendo assistito alla scena, hanno soccorso l’uomo ancora in stato di choc. E’ stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere il ferito.