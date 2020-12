La “Foiba di Cosa nostra”, 14 morti senza nome riposeranno a Roccamena

Qualcuno l’ha chiamata “la Foiba della Mafia” o “il cimitero di Cosa nostra” nonostante non vi fosse alcun riscontro dalle indagini. Eppure i 14 corpi ritrovati all’interno di un anfratto della terra a Roccamena, in provincia di Palermo, erano lì. Un mistero che ancora oggi rimane privo di soluzione. Da quando una fonte confidenziale indicò alla procura di Palermo l’esatta posizione in cui scavare e trovare gli scheletri, sono passati 4 anni.

Vennero trovati 7 corpi, che salirono a 14 nel corso degli scavi ordinati dai Pm e coordinati dai Carabinieri della Compagnia di Monreale. Due dei corpi appartenevano a due ragazzini. Assieme ai cadaveri vennero ritrovati anche indumenti e bossoli. Impossibile però risalire al nome delle vittime a causa della cattiva conservazione dei corpi che non permise di eseguire l’esame del Dna. Il caso rimane ad oggi una pagina bianca di un libro denso di misteri. L’indagine è stata archiviata e i 14 corpi resteranno senza nome, forse per sempre.

Il segreto rimarrà celato, nelle viscere della terra, in quella foiba profonda quaranta metri. Chi sono i due ragazzini? Chi sono gli altri uomini? In quel luogo ameno, tra la provincia di Palermo e di Trapani, nascosto da una grossa pietra, riposavano i 14 morti, forse ammazzati, forse portati lì già morti, o forse ancora, portati lì vivi e mai più usciti.

Cosa farne dei corpi rimasti senza nome e senza una tomba per decenni? Dove seppellirli? In questi giorni è stato il Comune di Roccamena a dare un luogo in cui probabilmente mai nessuna verrà a piangere questi morti senza identità. Il Comune di Roccamena, grazie ad una idea dell’ingegnere capo dell’ufficio Tecnico, ha messo a disposizione un loculo e la fornitura di materiali per il seppellimento dei corpi così consentendo la conservazione per eventuali ulteriori indagini. Una pagina di storia che non può essere chiusa.