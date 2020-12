Il vento sferza la provincia, Vigili del fuoco a Palermo, Altofonte e Monreale (VIDEO)

Squadre del comando di Palermo sono impegnate da questa mattina per fronteggiare i danni causati dal forte vento. Da stanotte sono stati svolti oltre 150 interventi per alberi caduti, tettoie pericolanti, rimozione intonaci pericolanti e per danni ad impalcature.

Da segnalare l’intervento per rimuovere e mettere in sicurezza delle impalcature pericolanti poste a ridosso della cattedrale del capoluogo siciliano e un Altofonte per la rimozione di un grosso albero abbattuto su alcuni cavi elettrici.

Interventi anche a Monreale dove sono caduti numerosi alberi nella zona di Giacalone e Aquino. Problemi a causa del forte vento anche lungo la Palermo-Sciacca.

Sulla Catania-Palermo, dopo il cavalcavia di Caracoli, un grosso mezzo pesante, a causa del forte vento, si è inclinato su una fiancata finendo sul guard-rail. Fortunatamente il tir, come si vede dalle foto di Giuseppe Di Blasi, non è volato giù dal cavalcavia.

Chiusa sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo la carreggiata in direzione Mazara per la presenza di un mezzo pesante ribaltatosi a causa del forte vento. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Balestrate con rientro in autostrada allo svincolo di Alcamo Est.