Covid-19, muore a Partinico il poliziotto Felice Rispoli di 53 anni

Muore per Covid-19 il poliziotto Felice Rispoli a soli 53 anni. E deceduto all’ospedale di Partinico a causa delle complicazioni legate al Covid-19.

Felice era impegnato nel reparto Scorte della Polizia di Stato.

“Ciao Felice Rispoli, sei stato un collega con la A maiuscola – si legge sui social alla notizia della mortw del poliziotto -. Il Covid19 oggi ti ha sottratto alla tua famiglia e a noi che in ufficio non ci sappiamo darci pace. Abbiamo condiviso un breve percorso professionale insieme alle Volanti, ma il percorso più lungo insieme lo abbiamo fatto al Reparto Scorte Palermo. Allegrone come del resto io, abbiamo condiviso tanti momenti difficili della nosta vita professionale sempre con un sorriso e una parola buona per tutti. Ciao Felice ci rivedremo quando Dio lo vorrà”.