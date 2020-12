Musumeci regala panettoni alle famiglie povere di Monreale

Panettoni per le famiglie bisognose di Monreale. Il regalo è della presidenza della Regione Siciliana rappresentata da Nello Musumeci. A distribuire i panettoni saranno il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e un assessore.

Il presidente della Regione Siciliana ha voluto donare i dolci di Natale da destinare alle famiglie assistite dalla Caritas e dalle associazioni di volontariato del territorio che operano nelle cinque frazioni del Comune di Monreale. A donarli, la Presidenza della Regione che “anche in questo Natale così difficile non ha voluto fare mancare la sua vicinanza ai nuclei familiari più fragili del territorio”. Questo il messaggio che di legge in una nota.

“Si tratta di un piccolissimo gesto – ha detto il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – con cui il presidente della Regione Nello Musumeci ha voluto fare sentire la presenza delle Istituzioni in un momento particolarmente difficile per tutti, ma soprattutto per i più indigenti sul territorio comunale”.

Come detto, a consegnare i panettoni alle famiglie monrealesi, insieme al presidente Intravaia ci sarà anche il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Geppino Pupella.