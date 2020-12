Forte scossa di terremoto in Sicilia, avvertito a Palermo

Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera in Sicilia. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’epicentro del sisma è stato localizzato tra il Siracusano e il Catanese. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione.

Il terremoto, dalle prime informazioni, ha avuto magnitudo 4.9-5.0. Si è verificato a 8.3 km a sud ovest da Vittoria, in Provincia di Ragusa. Il terremoto è stato localizzato ad una profondità di 30 km.

Ancora non si conoscono i danni ma la scossa sarebbe stata avvertita in varie provincie della Sicilia. Di sicuro è stata avvertita dalla popolazione tra Ragusa e Siracusa. In quest’ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata.

Il terremoto è stato localizzato

15 Km a W di Vittoria (63339 abitanti)

19 Km a SE di Gela (75827 abitanti)

32 Km a W di Ragusa (73313 abitanti)

35 Km a W di Modica (54633 abitanti)

69 Km a SE di Caltanissetta (63360 abitanti)

82 Km a SE di Agrigento (59770 abitanti)

83 Km a W di Siracusa (122291 abitanti)

91 Km a SW di Catania (314555 abitanti