Muore prof di 39 anni, dolore e lacrime per Cristina

Muore a 39 anni a causa di una grave malattia che non le ha dato scampo. La voglia di vivere era tanta, per la sua famiglia e per i suoi ragazzi. Cristina Grande però ha perso l’ultima delle battaglie, è morta a soli 39 anni.

Una notizia she sconvolge Palermo e la comunità scolastica del Liceo Linguistico Ninni Cassarà dove insegnava la prof Cristina Grande. La notizia della sua scomparsa dopo un grave male, ha gettato nello sconforto familiari, parenti, amici e colleghi ma anche gli studenti che tanto avevano imparato ad apprezzarla come insegnante.

A dare la terribile notizia dell’insegnante Cristina Grande è stata la dirigente Daniela Crimi. “Un dolore troppo forte. – scrive la dirigente – Avevi ancora tutta la vita davanti. Il Linguistico Cassara tutto piange una persona unica, una giovane donna dolcissima, una mamma speciale, una docente esemplare. Resterai sempre con noi Cristina nostra”.

“L’insegnante aveva un compito molto delicato si occupava degli alunni disabili. In tanti la ricordano come una persona speciale. Cristina era luce e gioia in ogni cosa che faceva”, scrive Dario.

“Buon viaggio Professoressa Cristina Grande. Sarai l’angelo custode di questi meravigliosi ragazzi”. Si legge sui social.