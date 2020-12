Angela Chianello attacca Orlando, “Pensi a Palermo piena di rifiuti” (VIDEO)

L’aveva definita volgare. Ora Angela Chianello alias Angela da Mondello risponde al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e lo fa con una diretta Facebook da piazza Noce, storica piazza di Palermo.

Angela, diventata famosa per la frase “Non ce n’è Covid”, pronunciata a Mondello ai microfoni di live non è la d’Urso, è diventata sui social una sorta di influencer tanto che ha anche firmato un contratto con il noto manager dei vip Lele Mora. Ora Angela si dà anche alla politica, contrattaccando il sindaco di Palermo, parlando di emergenza rifiuti e della polemica dell’albero di Natale. Per questo Angela Chianello, davanti all’albero di Natale allestito a piazza Noce, nel corso della nostra diretta Facebook, ha criticato il primo cittadino palermitano.

Forte dei suoi 150mila follower su Instagram, questa mattina, Angela Chianello ha anche mostrato sui social lo stato in cui verso una delle strade che si trovano sotto la sua abitazione, ancora colme di rifiuti. proprio per questo la casalinga palermitana, tra i tanti apprezzamenti, è stata attaccata ed accusata di produrre ancora materiale spazzatura da dare in pasto ai fan.