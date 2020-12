Incidente mortale, vittima la giovane mamma Maria Chiara Rivarolo

Maria Chiara Rivarolo è il nome della giovane mamma morta in un incidente mortale avvenuto ieri sera. Maria aveva solo 29 anni e ha perso la vita in seguito a un grave frontale. La donna è spirata in ospedale nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici.

Nel corso dell’incidente è rimasto ferito anche il figlio di 11 anni. Ricoverato in gravi condizioni anche il conducente dell’altra auto rimasta coinvolta nel frontale.

Lo schianto è avvenuto lungo l’asse viario che da Modica conduce a Pozzallo e Ispica, in contrada Beneventano, a Modica. La 29enne era originaria di Modica. È morta all’ospedale Maggiore di Modica. Maria Chiara faceva la cassiera in un supermercato. Lascia due figli in tenera età.

Il conducente dell’altra auto, rimasto ferito in modo grave, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di fermare una grave emorraggia interna. Il bambino, invece, avrebbe riportato lievi ferite tra cui una lezione alla spalla.

Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.