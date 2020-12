Covid-19, a Palermo vietato sostare in centro: ordinanza di Orlando

A Palermo sarà vietato o fermarsi in centro storico durante il fine settimana dalle 11 alle 22. Lo ha deciso il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Il fine è evitare assembramenti e fronteggiare l’emergenza Covid.

Il divieto di stazionamento sarà in vigore nel centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama.

“Ho chiesto la convocazione del Comitato di ordine e sicurezza in Prefettura e ho proposto il divieto di stazionamento al centro storico. Invito i cittadini e operatori economici alla collaborazione”. Lo ha detto Orlando nel corso di video. L’ordinanza sarà pubblicata a breve.

Il sindaco ha sospeso le decisioni degli orari di lavoro delle categorie produttive per discuterne in un incontro e rimodulare gli orari dei negozi per evitare assembramenti negli orari di punta. Una scelta che persegue l’obiettivo di salvaguardare le attività economiche ma anche la salute dei cittadini.