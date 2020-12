Caduta massi, chiusa la SP5 Bis “Di Piana” tra Altofonte e Piana degli Albanesi

Chiusa la SP5 per caduta massi a causa del maltempo. La decisione è della Città Metropolitana di Palermo.

“Si informa la cittadinanza che a seguito della caduta massi verificatesi nei giorni scorsi, con Ordinanza della Città Metropolitana di Palermo è stata chiusa al transito la SP 5 Bis “Di Piana”: Altofonte-Piana degli Albanesi dal Km. ca 7+000 alla progr.va km.ca 14+000″. Lo ha appena comunicato il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta.

Il percorso alternativo, in seguito alla chiusura, è la SP 34 Piana Portella – San Giuseppe Jato. “A seguito di nostra precisa richiesta – aggiunge il primo cittadino -, dopo la conferenza di servizio svoltasi nei giorni scorsi, la Protezione Civile Regionale ha chiesto l’intervento dei tecnici del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per stabilire le azioni da porre in essere al fine di scongiurare il pericolo per la Pubblica e privata incolumità”.