Il Covid stronca il sindacalista Pietro La Torre

Il Covid-19 fa un’altra vittima. È morto a Palermo il sindacalista Pietro La Torre. Era sempre impegnato in favore dei diritti dei lavoratori.

Per anni alla Uil, poi al Sadirs, il Sindacato autonomo dei dipendenti della Regione Siciliana. Ex segretario regionale della Uiltucs.

“Ho appreso con grande dolore della morte, a causa del Covid-19, di Pietro La Torre, storica figura del sindacato a Palermo e in Sicilia. Il mondo del lavoro perde un uomo appassionato che con grande umanità si è sempre battuto per i lavoratori e per i diritti di tutti. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo la mia vicinanza alla famiglia, in questo momento di grande dolore”.

“Pietro La Torre – si legge sui social – Fisico da gigante; sindacalista e lottatore instancabile. Il Covid ti ha portato via. Ti avevo conosciuto 25 anni fa in un viaggio di lavoro che organizzai in Russia e lì abbiamo imparato ad apprezzarci. E poi a “Città del Mare”. Ti ricorderò così, il Gigante buono della Uil”.