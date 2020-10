Totò Coniglio una persona speciale, ieri il funerale: la lettera del sindaco di Chiusa

Una lettera colma di dolore è quella scritta dal sindaco di Chiusa Sclafani, Francesco Di Giorgio, dopo la tragedia, che ha fatto piombare tanti nel dolore, della morte di Totò Coniglio. L’uomo, ex Carabiniere di San Cipirello, 54 anni, è morto domenica, dopo che la Renault Clio sulla quale svolgeva il compito di navigatore, si è schiantata contro un albero. Ieri nella Ciesa Madre di San Cipirello si sono svolti i funerali, commoventi, di Totò (LEGGI QUI)

Oggi il sindaco di Chiusa Sclafani, tra gli organizzatori del Rally Valle del Sosio ha deciso di pubblicare una lettera di ricordo. “Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere su quanto accaduto al rally Valle del Sosio – dice -, speravo che fosse solo un incubo e che al mio risveglio tutto svanisse. Così, purtroppo, non è stato. Quanto accaduto corrisponde ad una tristissima realtà a cui non possiamo porre rimedio”.

“Domenica durante la prova Caltabellotta, a seguito di un bruttissimo incidente di gara, ci ha lasciato Totò Coniglio uno dei navigatori veterani della Sicilia, con più di 100 rally alle spalle. Una tragica fatalità. Ci ha lasciato mentre stava svolgendo quel ruolo che più amava. Ci eravamo salutati qualche ora prima, durante le fasi della partenza della gara, ed era felicissimo di poterci essere anche quest’anno”.

Totò Coniglio è descritto dal primo cittadino come una persona speciale su cui si poteva sempre contare. “Una persona con una passione viscerale nei confronti dell’automobilismo e con una disponibilità incredibile nei confronti di tutti. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto, ma allo stesso tempo conosciamo gli elevati rischi che si corrono quando si indossa il casco. Ci stringiamo forte alla sua famiglia a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza e tutto l’affetto possibile”.

“Futtitinni. Grande e spettacolare organizzazione. Non ti fare vincere da nessuno. Massima collaborazione. E credo che l’hai visto fino all’ultimo. Cu l’ Avia addiri che davo le coppe pure io”. Questo il messaggio che ha inviato Totò l’anno scorso a Di Giorgio, alla fine del Rally a cui non ha paretcipato come navigatore.

“Grazie Totò per quello che hai fatto per questo sport e per quello che continuerai a fare dettandoci le note da lassù. Ciao”.