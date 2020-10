Piana degli Albanesi, vigili in quarantena: sindaco e vice dirigono il traffico

A Piana degli Albanesi una agente della municipale è risultata positiva al Covid-19 e gli altri due colleghi sono dovuti andare in quarantena. “Domenica quando ci è arrivata la notizia non sapevamo che fare – dice il sindaco Rosario Petta a Repubblica – Ci siamo consultati con le altre istituzioni e abbiamo deciso di scendere in strada noi”.

Così i due amministratori lunedì mattina, alle 7,30 e all’uscita intorno alle 13, si sono presentati davanti alle scuole elementari e medie dell’istituto Demetrio Camarda. “Superato lo stupore, i cittadini hanno seguito le nostre indicazioni, garantendo l’incolumità dei bambini”, continua il sindaco. Le stesse scene si sono ripetute ieri e oggi.

Gli agenti in quarantena sono stati sottoposti al tampone e sono negativi. Intanto a Piana degli Albanesi sono al momento 8 i contagiati, di cui nessuno è in ospedale. L’asp 6 di Palermo oggi ha effettuato 150 tamponi.