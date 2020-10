Covid-19, record di casi in Sicilia: 366 positivi e 2 morti in 24 ore

Sono ben 366 i nuovi casi di Coronavirus confermati oggi in Sicilia dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Sono 5187 i siciliani attualmente positivi e 496 i ricoverati, 26 in più da ieri. Sono 49 le persone che si trovano in terapia intensiva (+5) e 447 i pazienti in ricovero ordinario nelle varie strutture Covid dell’Isola. Sono 4.691 le persone che si trovano in quarantena.

Aumentano i tamponi eseguiti che ammontano a 7021. Purtroppo si registrano due vittime in Sicilia tra cui una donna morta all’ospedale Cervello di Palermo. E’ una donna di 83 anni che da qualche giorno si trovava in terapia intensiva.

In Sicilia preoccupano almeno due focolai. Il primo è quello di Galati Mamertino, nel Messinese. Sono 115 i positivi nel piccolo centro che conta 2600 abitanti. Il paese è stato dichiarato zona rossa dal presidente della Regione Nello Musumeci. Un altro focolaio riguarda il Comune di Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo. Qui sono 50 i cittadini positivi al Covid-19. Lo ha confermato il sindaco che attende l’esito di altri tamponi. Il bilancio quindi potrebbe salire ancora.

Come detto, oggi è morta una donna di 83 anni di San Cipirello. La signora è morta all’ospedale Cervello. L’anziana era risultata positiva. Anche il figlio è ricoverato in ospedale. Da giorni era in terapia intensiva perché le sue già precarie condizioni di salute si erano aggravate. Due settimane fa era deceduto un settantunenne jatino residente a San Cipirello. L’uomo stava male e da giorni era ricoverato a Palermo.