Chiede il pizzo e lui gli mostra Falcone e Borsellino, Conte gli vuole stringere le mani (VIDEO)

Lui gli chiede 500 euro per “stare tranquillo” e l’imprenditore gli mostra la foto dei giudici Falcone e Borsellino con la lista di tutte le persone ammazzate dalla mafia. “Questo è pizzo e lei si deve mortificare”. Ha fatto il giro dell web il video dell’imprenditore

Giuseppe Piraino lo aveva già fatto una volta. Con il cellulare riprese Luigi Marino, esattore del pizzo, mentre gli chiedeva io soldi. Salvatore Guarino, ci ha riprovato lo scorso maggio con analogo risultato. Ed ecco ripreso da Piraino. Guarino è uno dei fermati del blitz dei carabinieri che ha colpito la famiglia mafiosa del Borgo Vecchio.

Piraino si è presentato in via Principe di Scordia con una telecamerina nascosta. Poi ha consegnato ai carabinieri le immagini che incastrano Guarino.

Salvatore Guarino immortalato in un video ripreso da un costruttore mentre chiede «una carta da 500» euro per la festa del quartiere. E la vittima risponde: «Sì, gliela faccio io la festa. Guardi la foto di Falcone e Borsellino e si vergogni».

È adesso il presidente del Consiglio Conte annuncia l’intenzione di voler andare a Palermo per sttongere la mana ai commercianti che hanno denunciato il racket. «A Palermo alcuni commercianti del quartiere Borgo Vecchio hanno combattuto la paura per le estorsioni e la violenza mafiosa con il coraggio della denuncia. Non vedo l’ora di volare a Palermo per incontrarli e ringraziarli uno ad uno. Con loro l’Italia alza la testa». Lo scrive sui social il premier Giuseppe Conte.

«Grazie a loro ci riappropriamo idealmente di un altro frammento di quella libertà che la mafia, in tanti anni, ha sottratto all’intera collettività». Ha detto invece il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.