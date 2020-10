L’ospedale di Partinico è Covid-Hospital, 20 ricoveri: un paziente in Rianimazione

L’Ospedale di Partinico viene definitivamente riconvertito in Covid-Hospital. E già da ieri sera ha iniziato a ricevere i primi pazienti provenienti da altri ospedali della provincia che in questi giorni sono entrati sotto stress in attesa della sua riconversione.

Sono 20 al momento i pazienti Covid-positivi ricoverati all’Ospedale di Partinico. Sono 19 i ricoveri ordinari mentre un paziente si trova in Rianimazione. La struttura da ieri sera è attiva nella nuova organizzazione che prevede 34 posti letto che, in base all’andamento epidemiologico della pandemia, potranno essere estesi fino ad 80. A tale dotazione vanno ad aggiungersi 30 posti letto di Terapia Intensiva e 4 di Semi Intensiva, sempre per pazienti Covid positivi.

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), dotato di 8 posti letto, è adibito esclusivamente al ricovero dei pazienti psichiatrici Covid positivi provenienti da tutta la provincia.